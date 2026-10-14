Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την αποχώρηση του Μάρκους Χάουαρντ - Συνεχίζει στη Ζενίτ

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Μάρκους Χάουαρντ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την αποχώρηση του Μάρκους Χάουαρντ - Συνεχίζει στη Ζενίτ
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Η συνεργασία της Μπασκόνια με τον Μάρκους Χάουαρντ ολοκληρώθηκε, καθώς η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του Αμερικανού γκαρντ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Μπασκόνια, ο Αμερικανός γκαρντ κατέγραψε συνολικά 244 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα.

Σε 130 αγώνες στη EuroLeague, ο Χάουαρντ είχε κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 1,3 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 21 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά παιχνίδι. Παράλληλα, σούταρε με 47,3% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 85,2% στις ελεύθερες βολές.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

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