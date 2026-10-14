Ρεάλ Μαδρίτης: Τέσσερις αγωνιστικές στον Βινίσιους - Χάνει το Clasico

Χωρίς τον Βινίσιους Τζούνιορ θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη η Ρεάλ Μαδρίτης για το πρώτο Clasico της σεζόν. Οι «Μερένγκες» αντιμετωπίζουν την Μπαρτσελόνα στις 25 Οκτωβρίου στο «Καμπ Νόου», ωστόσο δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος θα εκτίσει ποινή τεσσάρων αγωνιστικών.

Η La Liga επέβαλε την τιμωρία στον Βινίσιους για την αποβολή του στην προηγούμενη αναμέτρηση της Ρεάλ απέναντι στη Βιγιαρεάλ, στερώντας από τους Μαδριλένους μία σημαντική επιθετική επιλογή ενόψει του μεγάλου ντέρμπι.

Ο Βραζιλιάνος θα απουσιάσει από τέσσερις διαδοχικές αναμετρήσεις της ομάδας του, απέναντι στη Σεβίλλη εντός έδρας, την Μπαρτσελόνα και τη Ρασίνγκ Σανταντέρ εκτός έδρας, καθώς και τη Βαλένθια μακριά από τη Μαδρίτη.