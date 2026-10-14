Σπανούλης: «Με ενδιαφέρει να κερδίζουμε για έναν πόντο, αρκεί να κάνουμε αυτά που θέλουμε»

Ο Άρης συνέχισε την αήττητη πορεία του στο EuroCup, επικρατώντας με 88-68 της Ντερτόνα στο Αλεξάνδρειο, με ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, το σερί των νικών, τη σημασία της άμυνας, αλλά και τα μαθήματα που πρέπει να αντλήσουν οι παίκτες του από κάθε παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη:

«Πιστεύω πως είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο είχαμε εξαιρετικές επιθετικές επιλογές, είχαμε ενέργεια, κυκλοφορήσαμε σωστά τη μπάλα και μετά από αυτό, στην 2η περίοδο, αρχίσαμε να παίζουμε πιο εγωιστικά, πιο σοφτ και επιτρέψαμε στον αντίπαλο να επιστρέψει στο σκορ. Στο 2ο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αμυντικά πήγαμε όπως ήθελα και φτάσαμε στη νίκη. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και προχωράμε».

Για το σερί νικών:

«Δεν σκέφτομαι αν είναι 2η 3η 4η νίκη, σκέφτομαι το κάθε παιχνίδι. Η σταθερά μας είναι η άμυνα, είμαστε όμως και ομάδα που όταν βρει ρυθμό παίζει μοντέρνο μπάσκετ. Πρέπει να μειώσουμε τα σημεία που χαλαρώνουμε, όταν έχουμε την διαφορά, δεν είναι εύκολο, είναι νωρίς να ζητάμε από αυτά τα παιδιά να παίζουν επί 40 λεπτά το ίδιο».

Για τις διαφορές στο τελικό σκορ:

«Με ενδιαφέρει να κερδίζουμε για έναν πόντο, αρκεί να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Στην Καρδίτσα φύγαμε τελείως από αυτό που θέλουμε να πρεσβεύουμε ως ομάδα. Το ποιος παίζει καλά δεν έχει σημασία για μένα, εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι η νίκη, δεν σημαίνει πως αν είσαι καλός θα παίζεις παραπάνω, ούτε όμως σημαίνει πως αν δεν παίζεις καλά δε θα παίξει άλλος στη θέση σου αν συνεχίσεις να είσαι σε κακό φεγγάρι. Γι'αυτό η ομάδα έχει τόσο βάθος και καλούς πάικτες».

Για τα ποσοστά ευστοχίας:

«Δεν με αφορούν τα ποσοστά. Θέλουμε να είμαστε καλοί στο μπάσκετ που παίζουμε. Όταν δεν παίξεις καλά σε ένα παιχνίδι, όμως στο τέλος το κερδίσεις είναι σημαντικό. Δείχνει νοοτροπία νικητή. Θα δούμε πολλά στη χρονιά, πολλές καταστάσεις που θα μας γεμίσουν εμπειρίες, που θα μας κάνουν καλύτερους».

Για εκείνα που τον κρατούν ξύπνιο τα βράδια στην ομάδα:

«Το παιχνίδι με την Καρδίτσα με κράτησε ξύπνιο για αρκετές μέρες. Όχι γιατί χάσαμε, για την αύρα και την χαλαρότητα που βγάλαμε, γιατί πιστέψαμε πως είμαστε η υπερομάδα που τους κερδίζει όλους. Όχι, τώρα ξεκινάμε. Από κάθε παιχνίδι θα πάρουμε και το παραμικρό».

Τι κρατάει από το σημερινό παιχνίδι:

«Απόλαυσα την αντίδραση μας στο δεύτερο ημίχρονο. Δείξαμε πως καταλάβαμε τι έφταιγε και αντιδράσαμε. Μου έδειξαν πολλά τα παιδιά για τον τρόπο που θέλω να λειτουργούν».