Άρης - Ντερτόνα 88-68: Πάτησαν «γκάζι» οι Θεσσαλονικείς και έκαναν το 3/3 στο EuroCup

Ο Άρης επικράτησε 88-68 της Ντερτόνα και συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Οι Ιταλοί έβαλαν δύσκολα στους «κιτρινόμαυρους» για δύο δεκάλεπτα, ωστόσο το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρήκε τις λύσεις και επέβαλε τον ρυθμό του.

Ο Άρης χρειάστηκε λίγα λεπτά για να βρει ρυθμό στην επίθεση, με τη Ντερτόνα να εκμεταλλεύεται το αρχικό διάστημα και να παραμένει κοντά στο σκορ. Στη συνέχεια, όμως, οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και, με τους Ντιμιτρίγιεβιτς και Ματ Μόργκαν να δίνουν τον τόνο, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +10 (31-21).

Η ιταλική ομάδα αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Γκόρχαμ και Μάντοξ Τζούνιορ να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση. Η Ντερτόνα μείωσε τη διαφορά και κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, με τον Ρόμπινσον-Ερλ να δίνει εκ νέου προβάδισμα στον Άρη λίγο πριν από την ανάπαυλα, για το 44-42.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης μπήκε με περισσότερη ενέργεια και διάθεση να ξεκαθαρίσει την υπόθεση νίκη. Ο Χαραλαμπόπουλος προσέφερε σημαντικές λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, βοηθώντας την ομάδα του να διατηρήσει το προβάδισμα.

Ένα διάστημα επιθετικής αστοχίας έδωσε την ευκαιρία στη Ντερτόνα να παραμείνει κοντά, όμως το τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ έδωσε ανάσα στους γηπεδούχους. Με τον Χαραλαμπόπουλο να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν ξανά τη διαφορά, ενώ το μεγάλο τρίποντο του Άνταμ Μοκόκα τούς έφερε στο +10, βάζοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Η Ντερτόνα προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, αλλά ο Άρης διατήρησε τον έλεγχο και δεν επέτρεψε στους Ιταλούς να απειλήσουν ουσιαστικά. Στα τελευταία λεπτά, ο Ρόμπινσον-Ερλ έδωσε τη χαριστική βολή με ένα μεγάλο σουτ μέσης απόστασης, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά και σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη του Άρη.

Ο Ματ Μόργκαν ήταν ο πρώτος σκόρερ των «κιτρινόμαυρων» με 23 πόντους, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Ρόμπινσον-Ερλ ακολούθησε με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 45-44, 62-55, 88-68.