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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Ρεάλ άντεξε με δέκα παίκτες και ξεπέρασε το εμπόδιο της Βιγιαρεάλ

Δύσκολη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε με 1-0 της Βιγιαρεάλ χάρη στο γκολ του Ντιαμαντέ.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Ρεάλ άντεξε με δέκα παίκτες και ξεπέρασε το εμπόδιο της Βιγιαρεάλ
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Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 1-0 της Βιγιαρεάλ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», για την 8η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς σε μια αναμέτρηση που έκρυβε δυσκολίες.

Οι Μαδριλένοι δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα, με τη Βιγιαρεάλ να κρατά ανέπαφη την εστία της. Η λύση ήρθε στο 62ο λεπτό, όταν ο Ντιαμαντέ αξιοποίησε την ασίστ του Βαλβέρδε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η συνέχεια, ωστόσο, έγινε πιο δύσκολη για τη «βασίλισσα», καθώς στο 73ο λεπτό ο Βινίσιους Τζούνιορ αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Νωρίτερα, ο Βραζιλιάνος είχε βρει δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR, καθώς στην αρχή της φάσης είχε τραβήξει από τα μαλλιά τον Νέιθαν Σαλιμπά. Ο διαιτητής καταλόγισε την παράβαση και απέβαλε τον άσο της Ρεάλ, ο οποίος από σκόρερ βρέθηκε να αποχωρεί από το παιχνίδι με κόκκινη κάρτα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Ρεάλ άντεξε στην πίεση της Βιγιαρεάλ, η οποία δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η αποβολή του Βινίσιους:

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