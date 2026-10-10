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Μετά από «θρίλερ» στο τέταρτο σετ, ο Πανιώνιος Betsson κατέκτησε το Super Cup

Ο Πανιώνιος Betsson επικράτησε με 3-1 σετ του Παναθηναϊκού στο «Ζηρίνειο» και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup στο βόλεϊ γυναικών.

Μετά από «θρίλερ» στο τέταρτο σετ, ο Πανιώνιος Betsson κατέκτησε το Super Cup
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Ο Πανιώνιος Betsson κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο βόλεϊ γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ του Παναθηναϊκού στο «Ζηρίνειο» και κάνοντας το back-to-back στο Super Cup. Οι «κυανέρυθρες» του Γιουνούς Οτσάλ έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισαν για δεύτερη διαδοχική χρονιά την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Πανιώνιος μπήκε δυνατά στον τελικό και με αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι του πήρε το πρώτο σετ με 19-25. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο δεύτερο, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων του και ισοφάρισε σε 1-1, επικρατώντας με 25-20.

Στο τρίτο σετ, οι «κυανέρυθρες» ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους και, με καθοριστικούς πόντους από την Κούμπουρα και την Ατανασίεβιτς, έφτασαν στο 21-25, παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα με 2-1 σετ.

Το τέταρτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 2-6, όμως το «τριφύλλι» ανέτρεψε την κατάσταση και έφτασε στο 20-16. Οι παίκτριες του Οτσάλ, ωστόσο, επέστρεψαν δυναμικά, ισοφάρισαν σε 21-21 και έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος. Με ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, ο Πανιώνιος κατέκτησε το σετ με 27-29 και μαζί το Super Cup.

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