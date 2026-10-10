· Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έκανε τη χειρότερη εκκίνησή της εδώ και 40 χρόνια

Το αρνητικό ρεκόρ που σημειώσε ο Κάρικ, ξεπερνώντας ακόμα και τις περσινές επιδόσεις του Ρουμπέν Αμορίμ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έκανε τη χειρότερη εκκίνησή της εδώ και 40 χρόνια
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Παρότι είχε προηγηθεί στο σκορ με το γκολ του Εμπουεμό και παρά το γεγονός πως η Τότεναμ αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Μπετανκούρ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δε μπόρεσε να αποφύγει τη γκέλα, αφού με κεφαλιά «ψαράκι» ο Σολάνκε ισοφάρισε στο 90+2 και έγραψε το τελικό 1-1 αφήνοντας την ομάδα του Μάικλ Κάρικ στην 12η θέση (προσωρινά) με 6 βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια.

Αυτή η επίδοση αποτελεί το χειρότερο ξεκίνημα της στο πρωτάθλημα εδώ και 40 χρόνια με τον Μάικλ Κάρικ να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία την στιγμή που σημειώθηκε αυτό το αρνητικό ρεκόρ.

Για να εντοπίσει κανείς χειρότερη εκκίνηση της Γιουνάιτεντ, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω στο 1986. Τότε, η ομάδα είχε συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς στα πρώτα έξι παιχνίδια της, σε μια περίοδο που οδήγησε στην αποχώρηση του Ρον Άτκινσον στις αρχές Νοεμβρίου.

Τη θέση του ανέλαβε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία τόσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και του ποδοσφαίρου.

Στα 27 χρόνια της παρουσίας του, ο Σκωτσέζος τεχνικός οδήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια εντυπωσιακή περίοδο επιτυχιών, κατακτώντας πολυάριθμους τίτλους και καθιερώνοντάς την στην κορυφή του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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