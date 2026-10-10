Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ 1-1: O Σολάνκε «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας στο 92

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League στο «Όλντ Τράφορντ» και μοιράστηκαν από έναν βαθμό που δε βολεύει καμία από τις δύο ομάδες.

Η Τότεναμ ήταν αυτή που είχε τις ευκαιρίες, όμως η Γιουνάιτεντ με διαγώνιο σουτ του Εμπουεμό μέσα από την περιοχή ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 73΄ και φάνηκε να βάζει τις βάσεις για ένα σημαντικό τρίποντο - ανάσα για τον Μάικλ Κάρικ.

Μάλιστα, όταν μόλις 5 λεπτά μετά, στο 78ο λεπτό ο Μπετανκούρ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από «κοκορομαχία» με τον Λουκ Σο. Έτσι, η Γιουνάιτεντ φάνηκε να έχει εύκολο έργο μπροστά της για να φύγει με την νίκη από την έδρα της.

Όμως, ο Σολάνκε είχε άλλη άποψη και στο 90+2 με πολυ δύσκολη κεφαλιά ψαράκι πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και λύτρωσε την ομάδα του Ντε Τσέρμπι και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Φυσικά ο βαθμός της ισοπαλίας δεν βολεύει καμία από τις δύο ομάδες, αφού η Γιουνάιτεντ έχει 6 βαθμούς έπειτα από ισάριθμες αναμετρήσεις, απόδοση που αποτελεί την χειρότερη εκκίνησή της στο πρωτάθλημα εδώ και 40 χρόνια, ενώ η Τότεναμ έμεινε στην 18η θέση και τους 3 βαθμούς.