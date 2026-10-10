Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ 1-1: O Σολάνκε «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας στο 92
Με λυτρωτή τον Ντομινίκ Σολάνκε η Τότεναμ κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και έπαιζε από το 78' με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ροντρίγκο Μπετανκούρ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League στο «Όλντ Τράφορντ» και μοιράστηκαν από έναν βαθμό που δε βολεύει καμία από τις δύο ομάδες.
Η Τότεναμ ήταν αυτή που είχε τις ευκαιρίες, όμως η Γιουνάιτεντ με διαγώνιο σουτ του Εμπουεμό μέσα από την περιοχή ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 73΄ και φάνηκε να βάζει τις βάσεις για ένα σημαντικό τρίποντο - ανάσα για τον Μάικλ Κάρικ.
Μάλιστα, όταν μόλις 5 λεπτά μετά, στο 78ο λεπτό ο Μπετανκούρ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από «κοκορομαχία» με τον Λουκ Σο. Έτσι, η Γιουνάιτεντ φάνηκε να έχει εύκολο έργο μπροστά της για να φύγει με την νίκη από την έδρα της.
Όμως, ο Σολάνκε είχε άλλη άποψη και στο 90+2 με πολυ δύσκολη κεφαλιά ψαράκι πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και λύτρωσε την ομάδα του Ντε Τσέρμπι και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
Φυσικά ο βαθμός της ισοπαλίας δεν βολεύει καμία από τις δύο ομάδες, αφού η Γιουνάιτεντ έχει 6 βαθμούς έπειτα από ισάριθμες αναμετρήσεις, απόδοση που αποτελεί την χειρότερη εκκίνησή της στο πρωτάθλημα εδώ και 40 χρόνια, ενώ η Τότεναμ έμεινε στην 18η θέση και τους 3 βαθμούς.