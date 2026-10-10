· Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ · Τότεναμ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ 1-1: O Σολάνκε «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας στο 92

Με λυτρωτή τον Ντομινίκ Σολάνκε η Τότεναμ κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και έπαιζε από το 78' με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ροντρίγκο Μπετανκούρ 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ 1-1: O Σολάνκε «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας στο 92
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League στο «Όλντ Τράφορντ» και μοιράστηκαν από έναν βαθμό που δε βολεύει καμία από τις δύο ομάδες.

Η Τότεναμ ήταν αυτή που είχε τις ευκαιρίες, όμως η Γιουνάιτεντ με διαγώνιο σουτ του Εμπουεμό μέσα από την περιοχή ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 73΄ και φάνηκε να βάζει τις βάσεις για ένα σημαντικό τρίποντο - ανάσα για τον Μάικλ Κάρικ.

Μάλιστα, όταν μόλις 5 λεπτά μετά, στο 78ο λεπτό ο Μπετανκούρ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από «κοκορομαχία» με τον Λουκ Σο. Έτσι, η Γιουνάιτεντ φάνηκε να έχει εύκολο έργο μπροστά της για να φύγει με την νίκη από την έδρα της.

Britain Premier League Soccer

Όμως, ο Σολάνκε είχε άλλη άποψη και στο 90+2 με πολυ δύσκολη κεφαλιά ψαράκι πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και λύτρωσε την ομάδα του Ντε Τσέρμπι και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Dominic Solanke Tottenham

Φυσικά ο βαθμός της ισοπαλίας δεν βολεύει καμία από τις δύο ομάδες, αφού η Γιουνάιτεντ έχει 6 βαθμούς έπειτα από ισάριθμες αναμετρήσεις, απόδοση που αποτελεί την χειρότερη εκκίνησή της στο πρωτάθλημα εδώ και 40 χρόνια, ενώ η Τότεναμ έμεινε στην 18η θέση και τους 3 βαθμούς.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:55 SUPER LEAGUE

Superleague Βαθμολογία: Πλησίασε η ΑΕΚ πριν το ντέρμπι αιωνίων

21:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Διαστημική Μπαρτσελόνα έβαλε 3 γκολ στη Χετάφε και έκανε το 8/8

21:37 SUPER LEAGUE

Asteras Aktor – Ατρόμητος 2-1: Πρώτη νίκη για τους Αρκάδες και… βαθιά ανάσα

21:33 GREEK BASKET LEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Σημαντική η ομάδα, όχι η επιστροφή μου στο Βελιγράδι»

21:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ 1-1: O Σολάνκε «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας στο 92

21:30 GREEK BASKET LEAGUE

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στην Πάτρα

21:30 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Να δείξουμε ότι είμαστε μια σπουδαία ομάδα με πολλούς καλούς παίκτες»

21:25 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0: Τρία πριν την Αγγλία με… κιτρινόμαυρη «αεροπορία»!

21:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίντερ - Πάρμα 3-0: «Νερατζούρι» θρίαμβος και επιστροφή στην κορυφή της Serie A

21:20 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - ΟΦΗ: «Καθάρισε» τη νίκη για την Ένωση με κεφαλιά ο Μουκουντί (vid)

21:18 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Με Ελνενί η αποστολή για το ματς απέναντι στον Ηρακλή

21:09 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Συνεχίζουν με δέκα οι Κρητικοί - Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Αϊτόρ (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας