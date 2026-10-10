Νάπολι - Φροζινόνε 3-0: Άνετη επικράτηση με «ντοπιέτα» Ντε Μπρόινε

Επέστρεψε στις νίκες μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων η Νάπολι, που ξέσπασε στην Φροζινόνε, αφού την κέρδισε με 3-0 για την έκτη αγωνιστική της Serie A.

Απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη των «Παρτενοπέι» ήταν ο Κέβιν Ντε Μπρόινε που σκόραρε δύο φορές, ενώ δίχτυα βρήκε και ο Νόα Λάνγνκ.

Η Νάπολι μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Χόιλουντ μπήκε στην περιοχή, πέρασε τον τερματοφύλακα, αλλά το πλασέ του σταμάτησε στο δεξί δοκάρι.

Στο 27', ο Δανός κέρδισε πέναλτι, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο διαιτητής έδωσε επανάληψη της εκτέλεσης και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ανέλαβε την ευθύνη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι «παρτενοπέι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 33ο λεπτό διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Λανγκ εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη της φάσης, πήρε το ριμπάουντ μέσα στην περιοχή και με χαμηλό σουτ έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας για το 2-0.

Η Νάπολι διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, περιορίζοντας τις επιθετικές προσπάθειες των αντιπάλων της. Στο 77', ο ΜακΤόμινεϊ βρέθηκε σε θέση βολής από κοντινή απόσταση, αλλά ο Παλμιζάνι πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση και κράτησε το σκορ.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Ντε Μπρόινε βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και με ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση για τη Νάπολι.