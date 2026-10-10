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Ίντερ - Πάρμα 3-0: «Νερατζούρι» θρίαμβος και επιστροφή στην κορυφή της Serie A

Δίχως προβλήματα η Ίντερ κέρδισε εντός έδρας με 3-0 την Πάρμα και επέστρεψε στις νίκες στη Serie A

Ίντερ - Πάρμα 3-0: «Νερατζούρι» θρίαμβος και επιστροφή στην κορυφή της Serie A
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Εμφατική ήταν η Ίντερ στην επιστροφή της στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, κερδίζοντας εύκολα την Πάρμα με 3-0 εντός έδρας.

Οι «Νερατζούρι» καθάρισαν το ματς στο πρώτο μισάωρο, πετυχαίνοντας πολύ γρήγορα και τα τρία τέρματά τους και κατάφεραν χωρίς να αγχωθούν να επιστρέψουν στις νίκες και να πιάσουν ξανά κορυφή στη Serie A έστω και προσωρινά αφού είναι στο +3 από τη Ρόμα με αγώνα παραπάνω.

Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Σούσιτς στο 12' που έπειτα από πίεση ψηλά, υποχρέωσε τον αντίπαλο σε λάθος και κλέβοντας τη μπάλα τελείωσε όμορφα την φάση για να γράψει το 1-0.

Πέντε λεπτά αργότερα, οι Νερατζούρι κέρδισαν πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τσαλχάνογλου και το πάρτι συνεχίστηκε στο 31΄.

Calhanoglu

Λίγα λεπτά αργότερα το τελικό 3-0 έγραψε ο Τουράμ με δυνατό διαγώνιο σουτ.

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