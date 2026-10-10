Bundesliga: Η Λειψία διέλυσε με 6-0 την Άιντραχτ – Χατ τρικ ο Ενκουνκού

Με εντυπωσιακό τρόπο επέστρεψε στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες η Λειψία, η οποία συνέτριψε με 6-0 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της Bundesliga. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Κρίστοφερ Ενκουνκού, που πέτυχε χατ τρικ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και πήραν το προβάδισμα μόλις στο πρώτο λεπτό, με τον Μπανζουζί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προσπάθεια.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο Ενκουνκού. Ο Γάλλος επιθετικός έκανε το 2-0 στο 5ο λεπτό με σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ χτύπησε ξανά λίγο πριν από την ανάπαυλα, βρίσκοντας δίχτυα στο 41' και στο 44'. Με τα δύο διαδοχικά γκολ, ολοκλήρωσε το χατ τρικ του και έδωσε στη Λειψία ισχυρό προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων.

Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 54', ο Νούσα πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και με ιδανικό τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0.

Η Λειψία κατέβασε στη συνέχεια ρυθμό, χωρίς όμως να έχει πει την τελευταία της λέξη. Στο 89ο λεπτό, ο Γκομίς διαμόρφωσε το τελικό 6-0, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο των «Κόκκινων Ταύρων».