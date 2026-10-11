Ligue 1: Πεντάρα της Μπρέστ, δύσκολη νίκη για Παρί, γκέλα της Μονακό

Πλούσιο σε γκολ και θέαμα ήταν το σαββατιάτικο πρόγραμμα (10/10) στη Ligue 1, με την Μπρεστ να πετυχαίνει την ευρύτερη νίκη της βραδιάς, την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί της Λε Μαν και τη Μονακό να χάνει βαθμούς, παρότι προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 3-1 της Λε Μαν στο «Παρκ ντε Πρενς», παίρνοντας τους τρεις βαθμούς. Ο Μπεράλντο άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως ο Μαφουτά ισοφάρισε στο 54'. Η αντίδραση των Παριζιάνων ήταν άμεση, με τον Κβαρατσχέλια να δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του στο 61' και τον Ακλιούς να διαμορφώνει το τελικό 3-1 στο 68'.

Η Λιλ πήρε μια σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στη Χάβρη. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ντιλάν Μπάκουα στο 5ο λεπτό, έπειτα από πάσα του Τανγκί Νιανζού. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 61', μετά την αποβολή του Σέκο, με τη Λιλ να διατηρεί το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Μονακό πέταξε δύο βαθμούς

Απώλεια βαθμών υπέστη η Μονακό, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τουλούζ, παρότι βρέθηκε να προηγείται με 2-0. Ο Εντάν Ντιόπ στο 29' και ο Ματίς Αμπλίν στο 38' έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους, όμως η Τουλούζ αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Κάσπερ Τένγκστεντ μείωσε στο 48', ενώ ο Σιόν Οπόνγκ ισοφάρισε στο 59', στερώντας από τη Μονακό τη νίκη μέσα στην έδρα της.

Στο άλλο παιχνίδι, η Λοριάν επικράτησε με 1-0 της Παρί FC, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο.

Παράσταση της Μπρεστ με πέντε γκολ

Την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση της βραδιάς πραγματοποίησε η Μπρεστ, η οποία συνέτριψε με 5-1 την Ανζέ, καθαρίζοντας ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με το πόδι στο γκάζι και προηγήθηκαν με τον Αζόρκ στο 9ο λεπτό. Ο Τουσάρ έκανε το 2-0 στο 17', ο Λαλά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με πέναλτι στο 30', ενώ ο Μπαλντέ διαμόρφωσε το 4-0 στο 45', σφραγίζοντας ένα κυριαρχικό πρώτο μέρος για την Μπρεστ.

Η Ανζέ δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με την Μπρεστ να πανηγυρίζει μια ευρεία νίκη και να κλέβει τις εντυπώσεις στο σαββατιάτικο πρόγραμμα της Ligue 1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Λανς – Λιόν 2-1 (36′ Σοτοκά, 76′ Ουντόλ – 85′ Μερά)

Λιλ – Χάβρη 1-0 (5′ Μπάκουα)

Μονακό – Τουλούζ 2-2 (29′ Ντιόπ, 38′ Αμπλίν – 48′ Τένγκστεντ, 59′ Οπόνγκ)

Λοριάν – Παρί FC 1-0 (68′ Μπερναντέ)

Παρί Σεν Ζερμέν – Λε Μαν 3-1 (19′ Μπεράλντο, 61′ Κβαρατσχέλια, 68′ Ακλιούς – Μαφουτά)

Μπρεστ – Ανζέ 5-1 (9′ Αζόρκ, 17′ Τουσάρ, 30′ Λαλά πέν., 45′ Μπαλντέ)

11/10 16:00 Νις – Στρασβούργο

11/10 18:15 Ρεν – Οσέρ

11/10 21:45 Τρουά – Μαρσέιγ

Η βαθμολογία