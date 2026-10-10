Ντε Φράι: «Θα είναι ωραίο παιχνίδι, περιμένουμε πως και πως να αγωνιστούμε»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντε Φράι μίλησε στο Magenta TV στο πλαίσιο της εκπομπής Sportshow για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν (11/10, 21:00) και στάθηκε στον μεγάλο ενθουσιασμό που έχει τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του για την αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην μεγάλη εμπειρία που έχει από σπουδαία ντέρμπι, κάτι που θα τον βοηθήσει και απέναντι στον Ολυμπιακό, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τους «Ερυθρόλευκους» ως μια πάρα πολύ καλή ομάδα.

Ωστόσο ο Στέφαν Ντε Φράι είναι αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το ντέρμπι.

«Η εμπειρία είναι κάτι χρήσιμο, όχι μόνο σε τέτοια παιχνίδια, αλλά γενικότερα. Μέσα στη χρονιά γνωρίζεις, μαθαίνεις πώς να φερθείς σε διάφορες καταστάσεις. Είναι αλήθεια, έχω αγωνιστεί σε κάποια πολύ ωραία ντέρμπι, αλλά και αυτό θα είναι πολύ καλό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το παιχνίδι της Κυριακής», ανέφερε αρχικά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού.

«Σίγουρα θα υπάρχει πολύ πάθος. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έστω κι αν δεν ξεκίνησαν όπως θα ήθελαν. Είναι μια καλή ομάδα, άλλαξαν τον προπονητή τους ο οποίος τους φέρνει νέα ενέργεια και θα έχουν μεγάλο κίνητρο προκειμένου να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας. Όμως έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, έχουμε κάνει σπουδαίο ξεκίνημα και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα είναι λοιπόν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και περιμένουμε πως και πως ν’ αγωνιστούμε», συμπλήρωσε.