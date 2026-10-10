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Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Αλαφούζος πριν το ντέρμπι «αιωνίων»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, συνομιλώντας με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τον Στεφάνο Κοτσόλη.

Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Αλαφούζος πριν το ντέρμπι «αιωνίων»
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Στο πλευρό του Παναθηναϊκού, ενόψει της μεγάλης εκτός έδρας μάχης με τον Ολυμπιακό βρέθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ έδωσε το «παρών» στο αθλητικό κέντρο του Κορωπίου το πρωί του Σαββάτου (10/10), υπογραμμίζοντας έμπρακτα την κρισιμότητα του αυριανού αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο περιθώριο της παρουσίας του στις εγκαταστάσεις, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε θερμό τετ α τετ τόσο με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Στέφανο Κοτσόλη, όσο και με τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ.

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