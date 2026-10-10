Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Αλαφούζος πριν το ντέρμπι «αιωνίων»

Στο πλευρό του Παναθηναϊκού, ενόψει της μεγάλης εκτός έδρας μάχης με τον Ολυμπιακό βρέθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ έδωσε το «παρών» στο αθλητικό κέντρο του Κορωπίου το πρωί του Σαββάτου (10/10), υπογραμμίζοντας έμπρακτα την κρισιμότητα του αυριανού αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο περιθώριο της παρουσίας του στις εγκαταστάσεις, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε θερμό τετ α τετ τόσο με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Στέφανο Κοτσόλη, όσο και με τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ.