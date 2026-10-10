Η Μπόρατς κέρδισε την... Μπάνια Λούκα ενόψει Παναθηναϊκού

Χάρη σε γκολ του Λούκα Γιούρισιτς στο 54΄ και του Ματέι Ντέκετ στο 78΄, η Μπόρατς επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι 2-0 της BSK Μπάνια Λούκα, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βοσνίας.

Λίγες ημέρες πριν έρθει στο ΟΑΚΑ (15/10), για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού εξασφάλισε ένα αρκετά δύσκολο «τρίποντο», έφτασε τους 22 βαθμούς και προσωρινά ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, αφού η πρωτοπόρος Ζρίνσκι παίζει αύριο.

Η σύνθεση της Μπόρατς: Γιούρκας, Μάιερς, Σανιτσάνιν, Γιούρισιτς (79΄ Πέριτς), Βούκοβιτς (61΄ Σίγιαριτς), Χίρος, Ερέρα, Ρόγκαν (72΄ Τσίπετιτς), Ρόγκουλιτς (61΄ Σάβιτς), Μίλακ (61΄ Ντέκετ), Ογκρινετς