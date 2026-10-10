Ολυμπιακός: Πάρθηκε η απόφαση για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» - Όλα όσα προβλέπει το άρθρο 73

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του «Γ. Καραϊσκάκης», ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση της επένδυσης του Ολυμπιακού.

Το έργο, ύψους 250 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου η ΠΑΕ, προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας από 33.500 σε 52.000 θέσεις, την κατασκευή στεγάστρου και τη δημιουργία 1.800 θέσεων στάθμευσης.

Το σχετικό άρθρο 73 καθορίζει τους όρους δόμησης, τα επιτρεπόμενα ύψη και τις χρήσεις των εγκαταστάσεων. Η δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 του μήνα.

Τι προβλέπει αναλυτικά το άρθρο 73

Το άρθρο 73 του νομοσχεδίου προβλέπει τα εξής σχετικά με τους όρους και περιορισμούς δόμησης:

«1. Για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης, το οποίο απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της 5 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302), καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:α) Ανώτατο ύψος κτιρίου δυτικής πλευράς του γηπέδου: τριάντα πέντε (35,00) μέτρα.

β) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές: βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική του γηπέδου έως τριάντα επτά (37) μέτρα.

γ) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές: βόρεια, νότια, ανατολική και δυτική του γηπέδου έως σαράντα πέντε (45,00) μέτρα.

δ) Ανώτατο ύψος νέου στεγάστρου, ελαφράς κατασκευής, με αφετηρία μέτρησης όλα τα σημεία του νέου περιτυπώματος – περιγράμματος του γηπέδου έως πενήντα δύο (52) μέτρα. Εσωτερικά, δηλ. εντός του γηπέδου και με αφετηρία μέτρησης του ύψους του στεγάστρου το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου, το μέγιστο ύψος του δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ (58) μέτρα.

ε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε (0,75).

στ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%).

2. Στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης, οι αμιγώς αθλητικές χρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περ. (ε) της παρ. 1 του παρόντος.

Πέραν των αμιγώς αθλητικών χρήσεων το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, κατανέμεται εξ ημισείας σε:α) Συνοδές χρήσεις: χώροι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, παιδότοπος, εντευκτήρια, γραφεία, κέντρα αποκατάστασης και υποστήριξης για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών και βελτιστοποίησης της φυσικής απόδοσης, όπως και κέντρα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας, κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας. Επιπλέον επιτρέπονται οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού, όπως μουσείου, αθλητικών συλλόγων, εκθέσεις αθλητικού συλλόγου,

β) Εμπορικές χρήσεις: καταστήματα αθλητικών ειδών, αναψυκτήρια και μικτά καταστήματα τροφίμων, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια χαμηλής όχλησης παραγωγής ετοίμων γευμάτων και φαγητών, συσκευασίας αυτών και αποθήκευσης, δραστηριότητες πάσης φύσεως υπηρεσιών τροφοδοσίας, εμπορικά καταστήματα και χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.Εντός της έκτασης του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης επιτρέπεται η χρήση κτιρίου/γηπέδου στάθμευσης.3. Η συνολική χωρητικότητα των χώρων στάθμευσης του σταδίου ανέρχεται σε κατ’ ελάχιστον χίλιες οκτακόσιες (1.800) θέσεις.4. Για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης, καθώς και την κατασκευή-επέκταση των χώρων στάθμευσης εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού, με την οποία επικαιροποιείται η υφιστάμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ύστερα από την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και την υποβολή φακέλου τροποποίησης-επικαιροποίησης της ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.5. Οι οικοδομικές άδειες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Πειραιά.6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρ. 1β, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 2947/2001 (Α’ 228)».