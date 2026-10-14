· Εφές Αναντόλου · Μπάγερν Μονάχου

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 93-101: Οι Γερμανοί «σόκαραν» τους Τούρκους

Οι Βαυαροί πήραν το δεύτερο «διπλό» τους στη EuroLeague, επικρατώντας στην Κωνσταντινούπολη επί της απογοητευτικής Εφές. 

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 93-101: Οι Γερμανοί «σόκαραν» τους Τούρκους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπάγερν Μονάχου μετρούσε ως τώρα τη νίκη της στην Σόφια επί της Χάποελ Τελ Αβίβ. Φαίνεται πως οι δύσκολοι αντίπαλοι εκτός έδρας, της ταιριάζουν. Η 2η επικράτηση των Βαυαρών, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Έφες με σκορ 93-101.

Οι Γερμανοί έχουν πλέον ρεκόρ 2-3, ενώ οι Τούρκοι έμειναν με τη μία νίκη που έχουν πετύχει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποχωρώντας στο 1-4.

Ο Ουάσινγκτον με 21 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ομπστ να είναι εξίσου σημαντικός με 20. Για τους Τούρκους, 21 είχε ο Σάριτς, 18 ο Πέιν και 15 ο Στραζέλ.

Η Μπάγερν έδωσε στο ματς το ρυθμό που ήθελε και είχε το προβάδισμα από νωρίς. Στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε 54 πόντους και φαινόταν πως θα έχει ρόλο… οδηγού. Οι διαφορές έγιναν διψήφιες και η Εφές δοκίμασε να κάνει αντεπίθεση, μειώνοντας σε 85-90 στα 3 λεπτά πριν το τέλος. Οι Βαυαροί ψύχραιμοι πήγαν ξανά το ματς στους 10 (85-95) και «καθάρισαν» τη νίκη με το τελικό 93-101.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:54 CHAMPIONS LEAGUE

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Προηγήθηκε με Μάγερ, ισοφαρίστηκε με πέναλτι | Τα δύο γκολ του πρώτου μέρους

22:43 EUROLEAGUE

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 93-101: Οι Γερμανοί «σόκαραν» τους Τούρκους

22:42 NBA

Αντετοκούνμπο: «Νιώθω ότι βρισκόμουν στη ζώνη άνεσής μου για πολλά χρόνια, ήθελα μια νέα πρόκληση»

22:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Τέσσερις αγωνιστικές στον Βινίσιους - Χάνει το Clasico

22:30 STORIES

Πρεμιέρα σήμερα για το «Match Mode» με τον Γιώργο Τσαντάκη και τον Άγγελο Μπασινά

22:14 EUROLEAGUE

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την αποχώρηση του Μάρκους Χάουαρντ - Συνεχίζει στη Ζενίτ

22:13 CHAMPIONS LEAGUE

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Το δοκάρι του Μουκουντί στο 3ο λεπτό

22:03 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Ντερτόνα 88-68: Πάτησαν «γκάζι» οι Θεσσαλονικείς και έκαναν το 3/3 στο EuroCup

21:55 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Ρόμα - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι «λύκοι» του Κουλιεράκη απέναντι στη «βασίλισσα»

21:50 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν: Ματσάρα στην Αγγλία με «πολίτες» και Παριζιάνους

21:48 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: «Εξάρα» της Λίβερπουλ με πρωταγωνιστή Τσιμίκα - Δεν τα κατάφερε η Κόμο του Δουβίκα

21:45 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Μπόντο - Ντόρτμουντ: Στη Νορβηγία δοκιμάζονται οι Βεστφαλοί του Καρέτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας