Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 93-101: Οι Γερμανοί «σόκαραν» τους Τούρκους

Η Μπάγερν Μονάχου μετρούσε ως τώρα τη νίκη της στην Σόφια επί της Χάποελ Τελ Αβίβ. Φαίνεται πως οι δύσκολοι αντίπαλοι εκτός έδρας, της ταιριάζουν. Η 2η επικράτηση των Βαυαρών, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Έφες με σκορ 93-101.

Οι Γερμανοί έχουν πλέον ρεκόρ 2-3, ενώ οι Τούρκοι έμειναν με τη μία νίκη που έχουν πετύχει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποχωρώντας στο 1-4.

Ο Ουάσινγκτον με 21 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ομπστ να είναι εξίσου σημαντικός με 20. Για τους Τούρκους, 21 είχε ο Σάριτς, 18 ο Πέιν και 15 ο Στραζέλ.

Η Μπάγερν έδωσε στο ματς το ρυθμό που ήθελε και είχε το προβάδισμα από νωρίς. Στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε 54 πόντους και φαινόταν πως θα έχει ρόλο… οδηγού. Οι διαφορές έγιναν διψήφιες και η Εφές δοκίμασε να κάνει αντεπίθεση, μειώνοντας σε 85-90 στα 3 λεπτά πριν το τέλος. Οι Βαυαροί ψύχραιμοι πήγαν ξανά το ματς στους 10 (85-95) και «καθάρισαν» τη νίκη με το τελικό 93-101.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.