Το Onsports.gr παρουσιάζει σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 23:30, τη νέα ποδοσφαιρική εκπομπή «Match Mode», με τον αθλητικό δημοσιογράφο Γιώργο Τσαντάκη και τον πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας το 2004, Άγγελο Μπασινά.

Ο Γιώργος Τσαντάκης, με πολυετή παρουσία στην αθλητική δημοσιογραφία, το ραδιόφωνο και τα ψηφιακά μέσα, και ο Άγγελος Μπασινάς, με την εμπειρία και τη γνώση του από το κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου, συναντιούνται σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην ανάλυση και τον σχολιασμό της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας.

Από το Champions League, το Europa League και το Conference League μέχρι τη Super League, το «Match Mode» βάζει στο μικροσκόπιο τους αγώνες, τις φάσεις, τις αποφάσεις και τους πρωταγωνιστές, ενώ μεταφέρει το ρεπορτάζ του Onsports.gr από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Παράλληλα, special guests από τον χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού συμμετέχουν στη συζήτηση, μαζί με το κοινό.

Το «Match Mode» θα μεταδίδεται live κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 23:30 έως τη 01:00, μέσα από το επίσημο κανάλι του Onsports.gr στο YouTube.

Συντονιστείτε στο YouTube του Onsports.gr και μπείτε σε «Match Mode»!