Αντετοκούνμπο: «Νιώθω ότι βρισκόμουν στη ζώνη άνεσής μου για πολλά χρόνια, ήθελα μια νέα πρόκληση»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, έχοντας αφήσει πίσω του την πολυετή παρουσία του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σε συνέντευξή του στο «Associated Press», ο Έλληνας σούπερ σταρ εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην αλλαγή, υπογραμμίζοντας πως ένιωθε ότι είχε παραμείνει για αρκετό διάστημα στη ζώνη άνεσής του και αναζητούσε ένα περιβάλλον που θα τον ωθούσε να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο.

Όσα είπε ο Αντετοκούνμπο:

«Νιώθω ότι βρισκόμουν στη ζώνη άνεσής μου για πολλά χρόνια και ήθελα απλώς μια νέα πρόκληση. Και πιστεύω πως στο σημείο που βρίσκεται τώρα η καριέρα μου το Μαϊάμι είναι ο οργανισμός που θα αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Είναι ένας οργανισμός που λατρεύει τον ανταγωνισμό. Σε κάθε παιχνίδι σε κάθε λεπτό.

Το ίδιο ισχύει και για εμένα. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, οπότε ελπίζω ότι το να βρίσκομαι εδώ θα μου επιτρέψει να ανταγωνιστώ, να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει παιχνίδια και να φτάσουμε στον απόλυτο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Λατρεύω την κουλτούρα και θέλω να βρίσκομαι σε ένα μέρος που μπορεί να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Θέλω να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου όσο μπορώ. Θα είμαι ειλικρινής. Πέρυσι, όταν έπαιζα, θεωρώ ότι αγωνίστηκα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στα πρώτα 15 παιχνίδια πίστευα ότι μπορώ να είμαι ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο του MVP.

Mερικές φορές, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θέλεις, τελικά συμβαίνει το αντίθετο. Ξέρω ότι όταν είμαι υγιής και έχω σωστή νοοτροπία είμαι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Απλώς προσπαθώ να ενταχθώ στην ομάδα και όταν βρίσκω χρόνο να είμαι ο εαυτός μου, τότε θα είμαι ο εαυτός μου».