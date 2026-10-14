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Προμηθέας - Τρίερ 83-87: Πρώτη ήττα στο FIBA Europe Cup για τους Πατρινούς

Ο Προμηθέας δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες του στο FIBA Europe Cup, καθώς ηττήθηκε με 87-83 από την Τρίερ στην Πάτρα.

Προμηθέας - Τρίερ 83-87: Πρώτη ήττα στο FIBA Europe Cup για τους Πατρινούς
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Ο Προμηθέας γνώρισε την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup από την Τρίερ με 87-83. Ο Νιου Γουίλιαμς ήταν ο κορυφαίος επιθετικά για τους γηπεδούχους με 23 πόντους και 5/9 τρίποντα, ενώ ο Σάνον Έβανς πρόσθεσε 17 πόντους και 5 ασίστ.

Η Τρίερ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί με 18-7, αποκτώντας από νωρίς σημαντικό προβάδισμα. Ο Προμηθέας αντέδρασε και μείωσε σε 15-18 στο έκτο λεπτό, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 25-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Πατρινοί προσπάθησαν να παραμείνουν κοντά στο σκορ, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και περιορίζοντας την απόσταση. Παρ' όλα αυτά, η Τρίερ πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (49-41).

Με τον Νιου Γουίλιαμς να δίνει σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και προηγήθηκαν με 70-65, παίρνοντας το μομέντουμ της αναμέτρησης. Η Τρίερ, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία της. Με ένα σερί 8-0 ανέκτησε το προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 73-70, αλλάζοντας ξανά τα δεδομένα.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Γερμανοί διαχειρίστηκαν καλύτερα τις κρίσιμες στιγμές και κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε, επικρατώντας με 87-83.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 41-49, 70-73, 83-87.

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