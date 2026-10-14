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Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας 100-82: Εύκολη νίκη πριν το T-Center

Οι Ισραηλινοί συνάντησαν αντίσταση μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όντας σαφώς ανώτεροι στο δεύτερο και «καθάρισαν» εύκολα τη νίκη πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR. 

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας 100-82: Εύκολη νίκη πριν το T-Center
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Δύο μέρες πριν εμφανιστεί στο T-Center για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR, η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε… περίπατο κόντρα στη Μπεσίκτας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε 100-82 των Τούρκων.

Με την επικράτηση αυτή ανέβηκε στο 3-2 και έχει πλέον θετικό ρεκόρ. Η Μπεσίκτας από την άλλη, υποχώρησε στο 2-3, γνωρίζοντας την πρώτη εκτός έδρας ήττα της.

Το ματς είχε σασπένς μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όταν και οι Τούρκοι ήταν ανταγωνιστικοί. Η διαφορά ήταν στους 4 πόντους στο 20’, με το δεύτερο μέρος να είναι επίδειξη δύναμης των Ισραηλινών, οι οποίοι αύξησαν τη διαφορά και νίκησαν με χαρακτηριστική άνεση.

Ελάιζα Μπράιαντ και Μίτσιτς είχαν από 16 πόντους, ενώ από 15 είχαν οι Μπλέικνι και ΛεΝτέι. Για τους φιλοξενούμενους, Ζίζιτς με 17 και Ομορούγι με 12, ήταν οι κορυφαίοι.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.

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