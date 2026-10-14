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Άρης: Ξεκίνησε ατομικό ο Γιαννιώτας

Ξεκίνησε η προετοιμασία για την Κηφισιά στους Θεσσαλονικείς.

Άρης: Ξεκίνησε ατομικό ο Γιαννιώτας
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Στους ρυθμούς της αναμέτρησης με την Κηφισιά μπαίνει πλέον ο Άρης, με τους ποδοσφαιριστές του να επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Τρίτης (13/10). Οι «κιτρινόμαυροι» στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι της Κυριακής (18/10, 20:00) στη Λεωφόρο, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Το ενδιαφέρον στο στρατόπεδο του Άρη επικεντρώνεται και στην κατάσταση του Γιάννη Γιαννιώτα. Ο Έλληνας εξτρέμ ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα και θα προσπαθήσει να ανεβάσει ρυθμούς, ώστε να προλάβει να είναι διαθέσιμος για τον Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της αναμέτρησης στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Αντίθετα, ο Μάνος Γκαρθία δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή των «κιτρινόμαυρων» για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αποτελώντας δεδομένη απουσία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη (15/10), με την προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για το πρωί στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου.

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