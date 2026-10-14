Παναθηναϊκός - Άλμπα Βερολίνου 81-73: Ιδανική πρεμιέρα στο EuroCup για τις «πράσινες»

Με νίκη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός την πορεία του στο EuroCup Γυναικών, καθώς επικράτησε με 81-73 της Άλμπα Βερολίνου. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, προκειμένου να κάμψει την αντίσταση της μαχητικής γερμανικής ομάδας.

Η αναμέτρηση άρχισε με αρκετή νευρικότητα, βιαστικές επιλογές και αστοχία από τις δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός πήρε σταδιακά τον έλεγχο, με την Άλμπα να δυσκολεύεται αρχικά να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα των γηπεδούχων. Οι «πράσινες» διατήρησαν το προβάδισμά τους και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 16-11.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Άλμπα εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ και τα λάθη του Παναθηναϊκού, καταφέρνοντας να περάσει μπροστά με 26-27. Η ομάδα της Ερντέμ βρήκε προσωρινά απαντήσεις, όμως οι φιλοξενούμενες παρέμειναν κοντά στο σκορ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο, με 36-36.

Στην τρίτη περίοδο, η Κριμίλη ανέλαβε δράση και με προσωπικό σερί πέντε πόντων έδωσε ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Με την Πρινς και τη Σταμολάμπρου να προσφέρουν λύσεις, οι γηπεδούχες έφτασαν στο 50-41, αποκτώντας για πρώτη φορά σημαντική διαφορά. Η Άλμπα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των «πράσινων» και μείωσε σταδιακά, φτάνοντας μέχρι και στον έναν πόντο. Η Κέιβ έδωσε προσωρινά ανάσα στον Παναθηναϊκό, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 60-59.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 64-59, αλλά η Άλμπα αντέδρασε και ισοφάρισε σε 64-64, βάζοντας ξανά πίεση στις γηπεδούχες. Σε εκείνο το σημείο, οι «πράσινες» έσφιξαν την άμυνά τους και βρήκαν σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Η Κέιβ και η Μπετζέντι έδωσαν το έναυσμα για ένα καθοριστικό σερί, που έφερε τον Παναθηναϊκό στο 69-64 και στη συνέχεια στο 73-64.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και πανηγύρισε τη νίκη με 81-73, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Πρώτη σκόρερ για τις «πράσινες» ήταν η Μπετζέντι με 20 πόντους, ενώ η Κριμίλη πρόσθεσε 18 και η Κέιβ 15, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 16-11, 36-36, 60-59, 81-73.