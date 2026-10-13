Premie League: Στα «σχοινιά» ο Αρμπελόα - Η διορία της Φούλαμ για να ανατρέψει την κατάσταση

Ο Άλβαρο Αρμπελόα έπειτα από μια σύντομη θητεία στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, αποφάσισε να μετακομίσει το καλοκαίρι στην Premier League για λογαριασμό της Φούλαμ.

Ωστόσο το ξεκίνημά του στην ομάδα του Λονδίνου είναι εφιαλτικό, καθώς έπειτα από 6 αγώνες μετρά μόλις δύο βαθμούς και η Φούλαμ βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας αφού μαζί με τη Μπόρνμουθ και την Τότεναμ είναι οι ομάδες που δεν έχουν ακόμα νίκη.

Βέβαια, η αλήθεια είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις τα αποτελέσματα αδικούν τη δουλειά του Ισπανού, αφού έχει χάσει ματς μέσα από τα χέρια του, όπως έγινε το Σάββατο με την Ίπσουιτς.

Η Φούλαμ προηγούνταν μέχρι το 87ο λεπτό, ωστόσο όλα κατέρρευσαν μέσα σε 2 λεπτά, αφού δέχθηκε δύο γκολ στο 88 και στο 90 και έχασε τους βαθμούς. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με την Κρίσταλ Πάλας που νικούσε αλλά τελικά έγινε ανατροπή και έχασε το ματς.

Βαθμούς με τον ίδιο τρόπο έχασε και με τη Γιουνάιτεντ την οποία νικούσε μέχρι το 89ο λεπτό, όταν και ισοφαρίστηκε. Τουλάχιστον εκεί κατάφερε να διατηρήσει το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Οι ιθύνοντες της Φούλαμ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από το ξεκίνημα του Αρμπελόα, ειδικά από τη στιγμή που ο πρώην προπονητής τους, Μάρκο Σίλβα δεν είχε βάλει την ομάδα σε μπελάδες τις τελευταίες σεζόν και του έχουν δώσει ξεκάθαρη διορία, αν θέλει ο Ισπανός να κρατήσει τη θέση του.

Η διοίκηση έχει «κυκλώσει» τις αναμετρήσεις απέναντι στις νεοφώτιστες Χαλ των Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη αλλά και τον αμέσως επόμενο αγώνα με την Κόβεντρι και αν ο Αρμπελόα δεν καταφέρει να πάρει θετικά αποτελέσματα θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.