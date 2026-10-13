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Παναθηναϊκός: «Έδεσε» Γείτονα μέχρι το 2029

Τα γκολπόστ του Παναθηναϊκού μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα υπερασπίζεται ο Χρήστος Γείτονας.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Έδεσε» Γείτονα μέχρι το 2029
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Ο 17χρονος τερματοφύλακας ανήκει εδώ και πέντε χρόνια στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και την περσινή σεζόν ήταν βασικό… γρανάζι στην ομάδα Κ17 του «τριφυλλιού», η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Από το καλοκαίρι ο Χρήστος Γείτονας προπονείται με την Κ19 του συλλόγου και την Τρίτη (13/10) η ΠΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2029.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Χρήστου Γείτονα. Ο τερματοφύλακας μας υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο νεαρός τερματοφύλακας εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την περασμένη σεζόν αποτελεί βασικό στέλεχος της πρωταθλήτριας Κ17 ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην Κ19».

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου ο Χρήστος Γείτονας ανέφερε:

«Το νέο συμβόλαιο αποτελεί για μένα ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μου και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά για μένα και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια».

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