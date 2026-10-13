O Πογκμπά ψάχνεται να μετακομίσει στο MLS

Ο Πογκμπά φαίνεται πως έχει αποφασίσει πως θέλει να εγκαταλείψει την Ευρώπη 

O Πογκμπά ψάχνεται να μετακομίσει στο MLS
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Tον περασμένο Αύγουστο η διοίκηση της Μονακό και ο Πολ Πογκμπά, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 με την εθνική Γαλλίας, ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους, με τον 33χρονο σταρ να ψάχνει πλέον για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mail» ο διάσημος μέσος έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συζητά ήδη με δύο ομάδες από το πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Ο Πογκμπά πήγε στη Μονακό το 2025, αφού έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους το Δεκέμβριο του 2024, αλλά δεν κατάφερε να ανακτήσει την απαραίτητη φυσική κατάσταση για αγώνες υψηλού επιπέδου. Την περασμένη σεζόν ο Γάλλος άσος, συμμετείχε μόνο σε έξι αγώνες της Ligue 1, ξεκινώντας βασικός μόνο μία φορά εναντίον της Μετς, έχοντας συνολικά μόνο 115 αγωνιστικά λεπτά.

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