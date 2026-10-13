ΠΑΟΚ: Ξεμούδιασμα στη Λιθουανία πριν από τη Λιετκαμπέλις

Πρωινό shootaround είχε το μενού πριν από την αναμέτρηση με τη Λιετκαμπέλις 

ΠΑΟΚ: Ξεμούδιασμα στη Λιθουανία πριν από τη Λιετκαμπέλις
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Με πρωινή προπόνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λιετκαμπέλις για την 3η αγωνιστική του Eurocup.

Οι παίκτες του «Δικέφαλου του Βορρά» βρέθηκαν περίπου στις 12:00 στο γήπεδο πραγματοποιώντας σε χαλαρό ρυθμό το καθιερωμένο shootaround αλλά και τις τελευταίες οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι πριν το αποψινό τζάμπολ (19:00).

Ο ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει με «2 στα 2» θέλει να συνεχίσει το ιδανικό του ξεκίνημα και να «αποδράσει» με νίκη και από τη Λιθουανία.

Οι «ασπρόμαυροι» ταξίδεψαν για την αναμέτρηση με 13 παίκτες στην αποστολή τους: Μήτρου-Λονγκ, Φόστερ, Ταϊρί, Χάτζινς, Αλεξάντερ, Μουρ, Οσμάν, Καλάθης, Περσίδης, Χουγκάζ, Γκρέι, Μπαζίνας και Μοτιεγιούνας. Εκτός αποστολής έμειναν οι Ομορούγι, Κακλαμανάκης και Φίλλιος.

Ο αγώνας Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.

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