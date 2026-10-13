Αλέξανδρος Κυζιρίδης: Εντυπωσιακός στην Τουρκία - Άφησε πίσω του τον Σαλάχ και… βλέπει Όσιμεν

Ο Έλληνας εξτρέμ εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Τσόρουμ, μετρώντας τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε πέντε αγώνες, ενώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της αξιολόγησης του FotMob για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Αλέξανδρος Κυζιρίδης: Εντυπωσιακός στην Τουρκία - Άφησε πίσω του τον Σαλάχ και… βλέπει Όσιμεν
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Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ο 25χρονος Έλληνας εξτρέμ αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της Τσόρουμ, έχοντας σημαντική συνεισφορά τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Ο απολογισμός του στις πρώτες πέντε αγωνιστικές είναι ενδεικτικός της παρουσίας του, καθώς έχει πετύχει τέσσερα γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ, καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Κυζιρίδης έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις του και στην αναμέτρηση με την Γκαζιαντέπ, στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκτός έδρας νίκη της Τσόρουμ με 3-0. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής βρήκε δίχτυα και παράλληλα δημιούργησε ένα ακόμη γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Οι επιδόσεις του έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν και σε επίπεδο στατιστικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του FotMob, ο 25χρονος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης στο τουρκικό πρωτάθλημα, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 8,14.

Μοναδικός ποδοσφαιριστής που βρίσκεται ψηλότερα από τον άσο της Τσόρουμ είναι ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι, ο οποίος προηγείται με 8,40. Ο Κυζιρίδης αφήνει πίσω του αρκετά γνωστά ονόματα του τουρκικού ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό ξεκίνημά του στη διοργάνωση.

Η πρώτη πεντάδα της αξιολόγησης του FotMob

  1. Βίκτορ Όσιμεν (Γαλατασαράι) - 8,40
  2. Αλέξανδρος Κυζιρίδης (Τσόρουμ) - 8,14
  3. Μοχάμεντ Σαλάχ (Τραμπζονσπόρ) - 8,09
  4. Γκάμπριελ Σάρα (Γαλατασαράι) - 8,07
  5. Γενκίζ Ουντέρ (Τσόρουμ) - 7,95
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