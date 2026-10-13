Κατ’ οίκον φροντίδα: Πώς η τεχνολογία αλλάζει την αναζήτηση επαγγελματιών υγείας

Υπάρχει μια πλευρά της ασθένειας για την οποία σπάνια γίνεται λόγος. Αρχίζει συνήθως όταν ο ασθενής επιστρέφει από το νοσοκομείο ή τον γιατρό, έχοντας πλέον να διαχειριστεί μια σειρά από ανάγκες που αφορούν στη συνέχιση της φροντίδας του στο σπίτι.

Ένας νοσηλευτής για την περιποίηση ενός τραύματος, ένας φυσικοθεραπευτής για την αποκατάσταση της κινητικότητας, ένας επαγγελματίας για τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ή μια διαγνωστική εξέταση που πρέπει να πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον. Η αναζήτηση ξεκινά συνήθως από συγγενείς, φίλους και γνωστούς, συνεχίζεται με τηλεφωνήματα και συστάσεις και συχνά καταλήγει να επιβαρύνει ένα μέλος της οικογένειας με την ευθύνη της οργάνωσης.

Η διαδικασία γίνεται ακόμη πιο σύνθετη όταν απαιτούνται διαφορετικές ειδικότητες, διαδοχικές επισκέψεις ή τακτική παρακολούθηση. Η διαθεσιμότητα των επαγγελματιών, το κόστος και κυρίως η αξιοπιστία τους αποτελούν ζητήματα που απασχολούν κάθε οικογένεια η οποία αναζητά φροντίδα για έναν δικό της άνθρωπο.

Η δυσκολία να βρεις τον κατάλληλο επαγγελματία

Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον υγείας έχουν μακρά παρουσία στην Ελλάδα, ωστόσο η αναζήτησή τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη. Οι διαθέσιμες πληροφορίες βρίσκονται διάσπαρτες, ενώ η επιλογή ενός επαγγελματία στηρίζεται συχνά στις προσωπικές συστάσεις και στις γνωριμίες.

Σε αυτό το περιβάλλον αναπτύχθηκε το instahealth, μια ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει υπηρεσίες υγείας και φροντίδας στο σπίτι, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αναζητούν επαγγελματίες, να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες επιλογές και να προγραμματίζουν επισκέψεις.

Στο δίκτυό του συμμετέχουν νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι και μαίες. Παράλληλα, παρέχεται πρόσβαση σε κατ’ οίκον διαγνωστικές εξετάσεις, υπηρεσίες φροντίδας ασθενών και υπηρεσίες ασθενοφόρου μέσω συνεργαζόμενων παρόχων.

Η συγκέντρωση διαφορετικών υπηρεσιών σε ένα ενιαίο περιβάλλον διευκολύνει την αναζήτηση, την ενημέρωση για το κόστος και τον προγραμματισμό της φροντίδας, περιορίζοντας την ανάγκη για διαδοχική επικοινωνία με διαφορετικούς παρόχους.

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση επαγγελματιών

Η αξιοπιστία αποτελεί βασική παράμετρο στην κατ’ οίκον φροντίδα. Ο επαγγελματίας υγείας εισέρχεται στον προσωπικό χώρο του ασθενούς και αναλαμβάνει υπηρεσίες που απαιτούν επιστημονική επάρκεια, υπευθυνότητα και συνέπεια.

Για τον λόγο αυτό, το instahealth εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των επαγγελματιών στο δίκτυό του, με βάση την επαγγελματική τους ιδιότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της ειδικότητάς τους.

Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει σύστημα αξιολόγησης, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν την εμπειρία τους από τις υπηρεσίες που έλαβαν. Οι αξιολογήσεις προσφέρουν πρόσθετη πληροφόρηση στους πολίτες και αποτελούν εργαλείο ανατροφοδότησης για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης.

Η εφαρμογή κριτηρίων συμμετοχής και η αξιοποίηση της εμπειρίας των χρηστών αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της λειτουργίας του instahealth, ιδιαίτερα σε έναν τομέα όπου η εμπιστοσύνη επηρεάζει καθοριστικά την επιλογή επαγγελματία.