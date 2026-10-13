Παναθηναϊκός: Αυτός θα σφυρίξει τον αγώνα με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 19:45) την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, συνεχίζοντας το ευρωπαϊκό του ταξίδι έπειτα από τα απαιτητικά προκριματικά του καλοκαιριού.

Ο Μπέντσε Τσόνκα θα διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς.

Η UEFA όρισε τον Ούγγρο διαιτητή για την συγκεκριμένη αναμέτρηση και θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που θα διευθύνει αγώνα Ελληνικής ομάδας.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Μπάλαζ Μπουζάς και Νόρμπερτ Μπορνεμίζα. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο επίσης Ούγγρος, Γκέργκο Μπογκάρ, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Ταμάς Μπόγκναρ και Φέρεντς Κάρακο.