Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς θα παραμείνει κόουτς των Καρέτσα και Κωνσταντέλια μέχρι το 2029

Την εμπιστοσύνη της στον Νίκο Κόβατς έδειξε η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ, προχωρώντας στην επέκταση του συμβολαίου του Κροάτη προπονητή έως το 2029. Νέες συμφωνίες με τον γερμανικό σύλλογο υπέγραψαν και οι συνεργάτες του, Ρόμπερτ Κόβατς, αδελφός του 54χρονου τεχνικού, και Φίλιπ Ταπάλοβιτς.

Ο Κόβατς παραμένει, έτσι, στην τεχνική ηγεσία της Ντόρτμουντ, στην οποία αγωνίζονται πλέον οι Κώστας Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας, μετά τις μεταγραφές τους το περασμένο καλοκαίρι. Παράλληλα, η γερμανική ομάδα αποτελεί αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, αναφέρθηκε στην απόφαση για την ανανέωση της συνεργασίας, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει η ομάδα υπό τις οδηγίες του Κροάτη προπονητή.

«Με τον Νίκο βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από λίγο περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Έχει αναπτύξει την ομάδα και χαίρει υψηλού επιπέδου αποδοχής στον σύλλογό μας. Η επέκταση είναι επίσης σαφές σημάδι συνέπειας και σταθερότητας στην κοινή μας πορεία στη Ντόρτμουντ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκο Κόβατς ανέλαβε την Μπορούσια Ντόρτμουντ την άνοιξη του 2025, όταν η ομάδα βρισκόταν στην 11η θέση της Bundesliga. Υπό την καθοδήγησή του, η BVB κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Champions League την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2024/25.

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Την περασμένη σεζόν, ο Κροάτης οδήγησε τη Ντόρτμουντ στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, με συγκομιδή 73 βαθμών, επίδοση που αποτελεί την πέμπτη καλύτερη στην ιστορία του συλλόγου.

Παράλληλα, ο 54χρονος τεχνικός έχει καθίσει στον πάγκο της ομάδας σε 53 αναμετρήσεις της Bundesliga, συγκεντρώνοντας 114 βαθμούς, με μέσο όρο 2,15 βαθμούς ανά παιχνίδι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου, κανένας άλλος προπονητής της BVB δεν έχει καταγράψει υψηλότερο μέσο όρο βαθμών.

Από την πλευρά του, ο Κόβατς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανανέωση, τονίζοντας ότι στόχος του ίδιου και των συνεργατών του είναι να συνεχίσουν την πρόοδο της ομάδας.

«Μαζί ξεκινήσαμε μια εξέλιξη και βάλαμε σημαντικές βάσεις για το μέλλον. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε μια ξεκάθαρη ιδέα για το πώς παίζουμε ποδόσφαιρο, πώς αποδίδουμε ως ομάδα και τι χρειάζεται για να πετύχουμε τους στόχους μας. Το σημαντικό είναι ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με ό,τι πετύχαμε, αλλά δουλεύουμε καθημερινά για να γίνουμε καλύτεροι», δήλωσε ο Κροάτης προπονητής.