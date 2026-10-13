Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Ο Όλιβερ σφυρίζει στο «Βελοντρόμ»

Ο Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε από την UEFA για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ».

Γιώργος Κυριακόπουλος

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Ο Όλιβερ σφυρίζει στο «Βελοντρόμ»
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Ο Μάικλ Όλιβερ θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τον Ολυμπιακό, την Πέμπτη (15/10, 22:00), στο Βελοντρόμ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, έπειτα από τον ορισμό της UEFA.

Ο 41χρονος Άγγλος διαιτητής έχει διευθύνει δύο αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων» την περασμένη σεζόν στο Champions League, καθώς είχε οριστεί στα παιχνίδια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Τον Όλιβερ θα πλαισιώσουν οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μείνγουάρινγκ, οι οποίοι θα εκτελέσουν χρέη βοηθών διαιτητών. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Άντριο Μάντλεϊ.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, έχοντας στο πλευρό του τον Ολλανδό Ντένις Χίγκλερ ως βοηθό.

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