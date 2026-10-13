Super League: Έρχονται άμεσα οι Goal Line Cameras

Σε νέα εποχή αναμένεται να περάσει από την 8η αγωνιστική η Super League, αφού θα εισαχθούν άμεσα οι Goal Line Cameras.

Πρόκειται ουσιαστικά για πρόσθετες κάμερες οι οποίες θα τοποθετούνται στις εστίες του γηπέδου για να γίνεται ξεκάθαρο αν η μπάλα έχει περάσει ή όχι την γραμμή.

Η πρόταση έχει εγκριθεί από το καλοκαίρι και αναμένεται να κάνει «ντεμπούτο» την 8η αγωνιστική έπειτα από συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου της Super League το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (16/10).

Η ανακοίνωση της Super League

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, στις 14:10, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ανάθεση εκπόνησης μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

2/ Ενημέρωση για ζητήματα σε σχέση με τις Goal Line Cameras.

3/ Ενημέρωση για τη δυνατότητα επαναδιάθεσης εισιτηρίων διαρκείας από τους φιλάθλους (“season tickets resale”).

4/ Διάθεση δικαιωμάτων προβλέψεων (“prediction rights”) μέσω της European Leagues.

5/ Διάφορα.