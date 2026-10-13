Αστέρας AKTOR: Δύσκολα προλαβαίνουν το ματς με Παναθηναϊκό οι Ριέρα και Σίλβα

Με σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Αστέρα AKTOR για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Τζόρνταν Σίλβα και Αντριάν Ριέρα δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι της Κυριακής (18/10, 17:30) στο ΟΑΚΑ.

Ο Μεξικανός αμυντικός αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς, οι οποίες δεν του επιτρέπουν να επιστρέψει άμεσα στη δράση. Αντίστοιχα, ο Ριέρα ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη γάμπα και όλα δείχνουν ότι θα απουσιάσει από την προσεχή αναμέτρηση με τους «πράσινους».

Αγωνία για την κατάσταση του Κουρμπέλη

Ερωτηματικό αποτελεί και η κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Ο Έλληνας μέσος υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται εντός της ημέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού και να ξεκαθαρίσει αν θα μπορεί να αγωνιστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος καλείται, έτσι, να διαχειριστεί αρκετά ζητήματα ενόψει ενός απαιτητικού αγώνα, αναζητώντας τις κατάλληλες λύσεις για να καλύψει τα πιθανά κενά στην ενδεκάδα.

Οι Αρκάδες προέρχονται από την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, με το 2-1 επί του Ατρομήτου, και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή με την κατάσταση των τραυματιών να αποτελεί βασικό παράγοντα στην προετοιμασία της ομάδας.