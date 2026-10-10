Asteras Aktor – Ατρόμητος 2-1: Πρώτη νίκη για τους Αρκάδες και… βαθιά ανάσα

Η 6η αγωνιστική ήταν η γούρικη για τον Asteras Aktor. Η ομάδα της Τρίπολης πήρε την πρώτη της νίκη στη Super League, επικρατώντας 2-1 του Ατρόμητου στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Παίρνοντας και βαθμολογική… ανάσα ενόψει της συνέχειας.

Οι Αρκάδες ήταν αγχωμένοι στο τελείωμα του ματς κι έτσι αυτό έγινε ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι άρχισαν εξαιρετικά και προηγήθηκαν νωρίς (4’). Το 2-0 ήρθε στο 22’, αλλά ο Ατρόμητος ένα λεπτό μετά μείωσε και ξαναμπήκε στο ματς.

Οι ευκαιρίες ήταν με την πλευρά των γηπεδούχων, παρότι οι Περιστεριώτες πήραν τα ηνία του ματς ειδικά στην τελική του ευθεία. Έτσι, δίκαια το ματς ολοκληρώθηκε με τους 3 βαθμούς στην πλευρά του Αστέρα.

Η ομάδα της Αρκαδίας έχει πλέον 5 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος παρέμεινε χωρίς νίκη στους 2.

Το φιλμ του αγώνα

4’ ΓΚΟΛ 1-0: Ο Μπαρτόλο σούταρε, ο Χουτεσιώτης έδιωξε με δυσκολία και ο Κετού από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει για το 1-0!

11’ Ο Μπαρτόλο με κεφαλιά ανάγκασε τον Χουτεσιώτη σε σημαντική επέμβαση, με τον Κετού αυτή τη φορά να μην καταφέρνει να σκοράρει μετά το… ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

23’ ΓΚΟΛ 2-0: Ωραία σέντρα του Μέντες από αριστερά, με τον Μπαρτόλο αυτή τη φορά να νικά τον Χουτεσιώτη με κεφαλιά για το 2-0!

23’ ΓΚΟΛ 2-1: Άμεση «απάντηση» του Ατρόμητου. Μετά από ωραία επίθεση των φιλοξενούμενων, ο Γκαρθία με πλασέ μείωσε σε 2-1!

43’ Από αριστερά ο Μέντες έκανε τη σέντρα, ο Κώτσιρας σούταρε και ο Χουτεσιώτης έσωσε την ομάδα τους διώχνοντας σε κόρνερ.

45+4’ Στην κόντρα οι γηπεδούχοι, ο Μπαρτόλο σούταρε και υποδείχτηκε πέναλτι για χέρι του Μουντέ. Μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, ο Μόσχου άλλαξε απόφαση και ακύρωσε την απόφασή του.

59’ Ο Ατρόμητος έγινε απειλητικός, με τον Παπαδόπουλο να είναι σε ετοιμότητα στο πλασέ του Μουτουσαμί.

64’. Ο Μακέντα με διαγώνιο σουτ δοκίμασε να απειλήσει, σε ετοιμότητα ο Χουτεσιώτης έδιωξε την μπάλα.

81’ Ο Παπακανέλλος έκανε το πλασέ, με τον Χουτεσιώτη να διατηρεί το σκορ στα επίπεδα του 2-1.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: Τσίκο – Γκαρθία, Οφόρι.

ASTERAS AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κώτσιρας, Κουρμπέλης (31’ Τσίκο), Γκονζάλες (90’+1’ Μπουζούκης), Κετού (71’ Παπακανέλλος), Μπαρτόλο (90’+1’ Ρικαρντίνιο), Μακέντα (90’+1’ Καλτσάς).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (46’ Τσιλούλης/74’ Κώτσης), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (46’ Οφόρι), Γκαρθία (84’ Σερζίνιο), Περέα (74’ Τσαντίλας).