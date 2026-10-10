Καλαϊτζάκης: «Ασύλληπτη η άμυνά μας, “δαγκώνουμε” στην Ευρωλίγκα και στο Πρωτάθλημα»

ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Όσα είπε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στο ΣΠΟΡ FM TV:

«Η χημεία μας είναι πάρα πολύ καλή αυτή την χρονική στιγμή. Έχουμε δέσει όλοι, ξέρουμε τον ρόλο μας. Η άμυνά μας είναι πραγματικά ασύλληπτη, δαγκώνουμε και στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Παίζουμε όλοι μαζί, γυρνάμε την μπάλα, κερδίζουμε με μεγάλες διαφορές και πάμε σπίτι χαρούμενοι. Να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Να ευχηθώ υγεία, υγεία και στην ομάδα του Προμηθέα.

Δεν θα πω εγώ τι ξεχωρίζει τον Ομπράντοβιτς. 30 χρόνια, 9 Ευρωλίγκες, τα λόγια είναι περιττά, όλοι ξέρουν ποιος είναι. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για αυτόν. Έχει δέσει την ομάδα, έχει φέρει άλλη νοοτροπία, χημεία. Όλοι τον σέβονται, σέβεται τους παίκτες. Ο σεβασμός δε δίνεται, δεν έρχεσαι και λες “Είμαι ο Ομπράντοβιτς, τόσα χρόνια έχω κερδίσει τόσα”, ο σεβασμός κερδίζεται και ο κόουτς τον είχε κερδίσει και τον έχει κερδίσει από όλους τους παίκτες. Ο ίδιος δίνει σεβασμό, βάζει καινούργια πράγματα, θέλει να βοηθάει από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παίκτη. Χαρούμενοι που είναι μαζί μας.

Μεγαλώσαμε με τον αδελφό μου για trash talking, κάναμε μικροί όταν παίζαμε μονό. Του εύχομαι υγεία. Μου αρέσει πολύ να τον βλέπω να παίζει, είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Εύχομαι να έχει υγεία και καλή σεζόν.

Πάμε για το 2/2 στην διαβολοβδομάδα. Να συνεχίσουμε το αήττητο. Πολύ καλή ομάδα η Παριτζάν, παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν. Να συνεχίσουμε το αήττητο σε μία πολύ δύσκολη έδρα. Ελπίζω να πάρουμε αύριο ρεπό γιατί έρχεται μία δύσκολη εβδομάδα και από Δευτέρα να αρχίσουμε την δουλειά για το πώς να προσεγγίσουμε το ματς».