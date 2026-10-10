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Superleague Βαθμολογία: Πλησίασε η ΑΕΚ πριν το ντέρμπι αιωνίων

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του Αστέρα AKTOR για την έκτη αγωνιστική.

Superleague Βαθμολογία: Πλησίασε η ΑΕΚ πριν το ντέρμπι αιωνίων
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Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΑΕΚ και τον Αστέρα AKTOR να παίρνουν σημαντικά τρίποντα.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, μειώνοντας στον έναν βαθμό την απόστασή της από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο (11/10) τον Ολυμπιακό.

Την ίδια ώρα, στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», πανηγυρίζοντας το πρώτο του τρίποντο στη φετινή διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00

Ηρακλής - Λεβαδειακός 17:00

Άρης - Βόλος Elabet 19:00

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 18:00

Η βαθμολογία

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