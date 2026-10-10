Superleague Βαθμολογία: Πλησίασε η ΑΕΚ πριν το ντέρμπι αιωνίων
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του Αστέρα AKTOR για την έκτη αγωνιστική.
Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΑΕΚ και τον Αστέρα AKTOR να παίρνουν σημαντικά τρίποντα.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, μειώνοντας στον έναν βαθμό την απόστασή της από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο (11/10) τον Ολυμπιακό.
Την ίδια ώρα, στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», πανηγυρίζοντας το πρώτο του τρίποντο στη φετινή διοργάνωση.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00
Ηρακλής - Λεβαδειακός 17:00
Άρης - Βόλος Elabet 19:00
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 18:00
Η βαθμολογία