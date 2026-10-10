Κόντης: «Είμαι απογοητευμένος γιατί χάσαμε από τρεις στατικές φάσεις, δίκαια ηττηθήκαμε από την ΑΕΚ»

Την απογοήτευσή του μετά την ήττα του ΟΦΗ με 3-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια εξέφρασε ο Χρήστος Κόντης, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι δηλώσεις του Κόντη:

«Ξέραμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είμαι απογοητευμένος γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι από τρεις στατικές φάσεις, τρία κόρνερ, τρία γκολ για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ φτηνό να χάσεις έτσι. Το χειρότερο είναι ότι αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε στις στατικές φάσεις γι’ αυτό το λόγο, γιατί πίστευα ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η ΑΕΚ.

Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό που θέλαμε, είμασταν πολύ βιαστικοί σε πολλές επιθέσεις, όταν κλέβαμε τη μπάλα η πρώτη μας πάσα ήταν λάθος, άρα δίκαια χάσαμε το παιχνίδι από μία καλύτερη ΑΕΚ».