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Νίκολιτς: «Η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας ήταν σε υψηλά επίπεδα, το μυαλό του Κουτέσα είναι εδώ»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη της ΑΕΚ με 3-0 επί του ΟΦΗ έμεινε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, αναγνώρισε την προσπάθεια των Κρητικών και αναφέρθηκε στον Ντέρεκ Κουτέσα.

Νίκολιτς: «Η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας ήταν σε υψηλά επίπεδα, το μυαλό του Κουτέσα είναι εδώ»
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Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στην καλή εικόνα της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, επισημαίνοντας πως η Ένωση αξιοποίησε τις στατικές φάσεις και την υποστήριξη του κόσμου της, ενώ είχε τις ευκαιρίες να πετύχει ακόμη περισσότερα τέρματα.

Παράλληλα, ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στον Ντέρεκ Κουτέσα, ξεκαθαρίζοντας πως ο ποδοσφαιριστής έχει το μυαλό του αποκλειστικά στην ΑΕΚ και υπογραμμίζοντας ότι θα χρειαστεί, όπως και όλοι οι παίκτες του ρόστερ, στη συνέχεια της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

«Τρία γκολ που σημειώθηκαν από στατικές φάσεις, μπορούσαμε να σκοράρουμε κι αλλιώς. Το πιο σημαντικό ήταν η απόδοση. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μπορούσαμε να σκοράρουμε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε πολύ καλά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, που μας δυσκόλεψε. Είναι η μόνη ομάδα που μας κέρδισε από τον περασμένο Οκτώβριο. Αξίζαμε αυτή τη νίκη με την απόδοση των παικτών μας. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική και μετά από αυτές τις 3 εβδομάδες επιστρέφουμε με τους τρεις βαθμούς».

Για τον Κουτέσα:

«Εξαιρετικός παίκτης. Η σημερινή συμμετοχή ήταν αποτέλεσμα και της παρουσίας του στις προπονήσεις. Το μυαλό του είναι εδώ. Ίσως δεν έπαιζε στα προηγούμενα παιχνίδια γιατί το μυαλό του ήταν στο αν θα μείνει ή θα φύγει. Το μυαλό του είναι τώρα εδώ. Θα χρειαστούμε κάθε παίκτη σε αυτή την σεζόν, να δώσουν όλοι τα μέγιστα, όπως σήμερα ο Ντέρεκ».

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