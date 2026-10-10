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La Liga: Διαστημική Μπαρτσελόνα έβαλε 3 γκολ στη Χετάφε και έκανε το 8/8

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι επέστρεψε από τη διακοπή η Μπαρτσελόνα 

La Liga: Διαστημική Μπαρτσελόνα έβαλε 3 γκολ στη Χετάφε και έκανε το 8/8
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Ασταμάτητη ήταν για ακόμα ένα ματς η Μπαρτσελόνα που από το 2ο μόλις λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Γκόρντον και έδειξε πως παρέμεινε ανεπηρέαστη από την διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των Εθνικών ομάδων και νίκησε με 3-0 εντός έδρας τη Χετάφε.

Με αυτή τη νίκη έκανε την όγδοη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις, κάνοντας το απόλυτο 8/8 και βρίσκεται μόνη της στην κορυφή της La Liga με 24 βαθμούς.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ είχε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο την υπόθεση νίκη, αφού μετά το γκολ του Γκόρντον την σκυτάλη πήρε ο Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 30ο λεπτό και σημείωσε το 2-0 με ένα έξοχο σουτ μέσα από την περιοχή.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κουντέ μετά από σέντρα του Γιαμάλ στο 74ο λεπτό, γράφοντας το τελικό 3-0.

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Ζεράρ Μαρτίν, Εσπάρτ, Γκάβι (61' Πέδρι), Ρόδρι, Ντάνι Όλμο (61' Φερμίν), Γιαμάλ, Γκαμπριέλ Ζεσούς (82' Αμπντελκαρίμ), Άντονι Γκόρντον

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