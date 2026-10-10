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La Liga: Γκολ με το «καλημέρα» για την Μπαρτσελόνα - Σκόραρε μόλις στο 2ο λεπτό ο Γκόρντον

Από νωρίς παίρνει κεφάλι στο σκορ η Μπαρτσελόνα 

La Liga: Γκολ με το «καλημέρα» για την Μπαρτσελόνα - Σκόραρε μόλις στο 2ο λεπτό ο Γκόρντον
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Ιδανικό ξεκίνημα για την Μπαρτσελόνα που επιστρέφει μετά τη διακοπή ακριβώς από εκεί που σταμάτησε, ανοίγοντας το σκορ από το 2ο κιόλας λεπτό με τον Γκόρντον απέναντι στη Χετάφε για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Ο Άγγλος πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, ντρίπλαρε δύο αντιπάλους και έκανε ένα σουτ, το οποίο με τη βοήθεια της τύχης, αφού κόντραρε, κατέληξε στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 από πολύ νωρίς για τους γηπεδούχους.

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