Waterpolo League γυναικών: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη

Με τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη να επικρατούν με χαρακτηριστική άνεση ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της 3ης αγωνιστικής στη Waterpolo League Γυναικών, ενώ σημαντικές νίκες πανηγύρισαν επίσης ο Άλιμος, ο Πανιώνιος και ο ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Ηλιούπολη, την οποία νίκησε με 23-6 στον Πειραιά. Ο Γιώργος Ντόσκας είχε την ευκαιρία να δώσει ανάσες σε αρκετές αθλήτριες που αποτελούν βασικά στελέχη της ομάδας, καθώς εκτός έμειναν οι Σταματοπούλου, Τριχά, Άντριους, Πλευρίτου και Μυριοκεφαλιτάκη. Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης, ωστόσο, διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, με την 18χρονη Αναστασία Μπίκου να ξεχωρίζει επιθετικά, πετυχαίνοντας πέντε γκολ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Βουλιαγμένη, η οποία επιβλήθηκε με 19-6 της ΠΕΚΕ Βροντάδου στον Λαιμό. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο οκτάλεπτο, το οποίο έκλεισε στο 2-2, όμως στη συνέχεια το σύνολο του Κώστα Χατζηδάκη ανέβασε ρυθμούς και έφτασε χωρίς προβλήματα στην επικράτηση. Ιδιαίτερη στιγμή για τη Βουλιαγμένη αποτέλεσε το ντεμπούτο της Ολλανδής διεθνούς Μπέντε Ρόγκε, η οποία συνδύασε την πρώτη της εμφάνιση με δύο τέρματα.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, ο Άλιμος πήρε τη νίκη με 15-10 απέναντι στον ΝΟ Χανίων στη Γλυφάδα, βάζοντας τέλος στο αήττητο της κρητικής ομάδας. Ο Πανιώνιος, από την πλευρά του, είχε τον πρώτο λόγο κόντρα στον ΝΟ Λάρισας και επικράτησε με 15-4.

Πιο αμφίρροπη ήταν η αναμέτρηση στην Πάτρα, όπου ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να κάμψει την αντίσταση της ΝΕ Πατρών. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε τελικά με 15-12, ολοκληρώνοντας νικηφόρα την εκτός έδρας αποστολή του.

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