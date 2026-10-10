Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2: Με λυτρωτή Ρομέρο πήρε το «διπλό» στο 87 και ανέβηκε 2η

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε δύσκολο διπλό και κατάφερε να ανέβει 2η θέση της La Liga

Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2: Με λυτρωτή Ρομέρο πήρε το «διπλό» στο 87 και ανέβηκε 2η
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δυσκολεύτηκε στην έδρα της Αλαβές, αλλά εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Πέρεθ (61'), και κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη τελικά με 2-1, για την 8η αγωνιστική της LaLiga.

Η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε προηγήθηκε με τον Γκριμάλδο (33'), αλλά στις καθυστερήσεις του Α' μέρους οι Βάσκοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον πρώην φορ της ΑΕΚ, Λούκας Μπογιέ.

Τελικά οι «ροχιμπλάνκος» εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα τους και πήραν τη νίκη με το γκολ του Κριστιάν Ρομέρο στο 87ο λεπτό, μειώνοντας ξανά στους δύο τους βαθμούς της διαφοράς από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μπαρτσελόνα.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:21 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ο Ρέλβας με κεφαλιά λύνει τον «γόρδιο δεσμό» (vid)

20:16 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Η αποστολή για την αναμέτρηση με την Κηφισιά

20:15 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Σκόραρε ο Κουτέσα - Ακυρώθηκε το γκολ για φάουλ στον Πούγγουρα (vid)

20:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου 2-2: Η γκάφα του Νοίερ και η αστοχία την οδήγησαν σε δεύτερη «γκέλα»

19:55 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ο Χριστογεώργος είπε «όχι» σε κοντινό σουτ του Γιόβιτς (vid)

19:51 GREEK BASKET LEAGUE

Λατρεία για τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα – Αποθέωση Ομπράντοβιτς (Video)

19:47 ΣΠΟΡ

Waterpolo League γυναικών: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη

19:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Γκολ με το «καλημέρα» για την Μπαρτσελόνα - Σκόραρε μόλις στο 2ο λεπτό ο Γκόρντον

19:40 GREEK BASKET LEAGUE

Αρης - ΑΕΚ 88-58: Πάρτι στο σπίτι του με… καλεσμένη την «Ένωση»

19:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με λυτρωτή Ρομέρο πήρε το «διπλό» στο 87 και ανέβηκε 2η η Ατλέτικο - Μείωσε ο Μπογιέ της για την Αλαβές

19:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γ’ Εθνική: Στην κορυφή του τρίτου ομίλου Άρτα και Μακεδονικός Σιάτιστας

19:23 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Κουτέσα επέστρεψε στην ενδεκάδα μετά από 177 ημέρες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας