Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2: Με λυτρωτή Ρομέρο πήρε το «διπλό» στο 87 και ανέβηκε 2η

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δυσκολεύτηκε στην έδρα της Αλαβές, αλλά εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Πέρεθ (61'), και κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη τελικά με 2-1, για την 8η αγωνιστική της LaLiga.

Η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε προηγήθηκε με τον Γκριμάλδο (33'), αλλά στις καθυστερήσεις του Α' μέρους οι Βάσκοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον πρώην φορ της ΑΕΚ, Λούκας Μπογιέ.

Τελικά οι «ροχιμπλάνκος» εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα τους και πήραν τη νίκη με το γκολ του Κριστιάν Ρομέρο στο 87ο λεπτό, μειώνοντας ξανά στους δύο τους βαθμούς της διαφοράς από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μπαρτσελόνα.