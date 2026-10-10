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ΑΕΚ: Ο Κουτέσα επέστρεψε στην ενδεκάδα μετά από 177 ημέρες!

Ο Ντέρεκ Κουτέσα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, κάτι που είχε να συμβεί σχεδόν ένα εξάμηνο. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ο Κουτέσα επέστρεψε στην ενδεκάδα μετά από 177 ημέρες!
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Ο Μάρκο Νίκολιτς επεφύλασσε εκπλήξεις στην ενδεκάδα της «Ένωση», με μια εξ αυτών να είναι η παρουσία του Ελβετού σε αυτή.

Η παρουσία του Κουτέσα στο αρχικό σχήμα έχει τη δική της σημασία, καθώς χρειάστηκε να περάσουν 177 ημέρες από την τελευταία φορά που ξεκίνησε βασικός σε επίσημη αναμέτρηση της «Ένωσης».

Το προηγούμενο παιχνίδι στο οποίο ο Κουτέσα είχε βρεθεί στο αρχικό σχήμα ήταν στις 16 Απριλίου 2026, όταν η ΑΕΚ νίκησε με 3-1 τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο του Conference League.

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