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Παναιτωλικός: Η αποστολή για την αναμέτρηση με την Κηφισιά

Εκτός αποστολής του Παναιτωλικού έμειναν οι Εράκοβιτς, Στάγιτς και Σατσιάς, ενώ επιστρέφουν οι Μπάσι, Σμυρλής και Τζενεπό.

Παναιτωλικός: Η αποστολή για την αναμέτρηση με την Κηφισιά
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Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Κηφισιά, το οποίο θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (11/10, 17:00) στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Γιάννης Αναστασίου ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Εκτός επιλογών έμειναν ο Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, ο Νικόλα Στάγιτς λόγω ενός μικρού τραυματισμού, καθώς και ο Γιάννης Σατσιάς, που συνεχίζει την αποθεραπεία του στην Κύπρο μετά τη ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης.

Αντίθετα, στη διάθεση του προπονητή τους βρίσκονται οι Μπάσι, Σμυρλής και Τζενεπό, με τον τελευταίο να έχει ξεπεράσει τον μικροτραυματισμό που τον κράτησε εκτός το προηγούμενο διάστημα.

Η αποστολή:

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σμυρλής, Σουμά, Θυμιάνης, Ξενόπουλος.

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