Αλλαγή ώρας στο Παναθηναϊκός - Περιστέρι, ο λόγος

Αλλαγή υπήρξε στην ώρα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με το Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Greek Basket League.

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια αρχή η αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 16:00 την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα αρχίσει στη 13:00.

Ο λόγος είναι πως στις 17:30 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει ο αγώνας του «τριφυλλιού» με τον Asteras Aktor για την 7η αγωνιστική της Super League στο ποδόσφαιρο και θα διεξαχθεί κι εκείνη στο ΟΑΚΑ.