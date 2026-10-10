Αλλαγή ώρας στο Παναθηναϊκός - Περιστέρι, ο λόγος
Μετακινήθηκε νωρίτερα η αναμέτρηση των «πράσινων» με την ομάδα των δυτικών προαστίων.
Αλλαγή υπήρξε στην ώρα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με το Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Greek Basket League.
Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια αρχή η αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 16:00 την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα αρχίσει στη 13:00.
Ο λόγος είναι πως στις 17:30 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει ο αγώνας του «τριφυλλιού» με τον Asteras Aktor για την 7η αγωνιστική της Super League στο ποδόσφαιρο και θα διεξαχθεί κι εκείνη στο ΟΑΚΑ.