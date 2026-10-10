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Αλλαγή ώρας στο Παναθηναϊκός - Περιστέρι, ο λόγος

Μετακινήθηκε νωρίτερα η αναμέτρηση των «πράσινων» με την ομάδα των δυτικών προαστίων.

Αλλαγή ώρας στο Παναθηναϊκός - Περιστέρι, ο λόγος
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Αλλαγή υπήρξε στην ώρα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με το Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Greek Basket League.

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια αρχή η αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 16:00 την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα αρχίσει στη 13:00.

Ο λόγος είναι πως στις 17:30 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει ο αγώνας του «τριφυλλιού» με τον Asteras Aktor για την 7η αγωνιστική της Super League στο ποδόσφαιρο και θα διεξαχθεί κι εκείνη στο ΟΑΚΑ.

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