Ο Γάλλος γκαρντ κουνούσε τα χέρια του στο ρυθμό του «χόρτο μαγικό», ακολουθώντας τους φίλους του «τριφυλλιού» στην εξέδρα.

ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Έχει μπει για τα καλά στο κλίμα του Παναθηναϊκού ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ διασκεδάζει και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά όσα ζει στο «τριφύλλι». Κάτι που φάνηκε στον αγώνα με τον Προμηθέα στην Πάτρα.

Ενώ ήταν στον πάγκο της ομάδας, «χάζευε» την εξέδρα των «πράσινων» υποστηρικτών την ώρα που τραγουδούσαν «χόρτο μαγικό». Μάλιστα κουνούσε και τα χέρια του, δείχνοντας πως έχει αρχίσει να μαθαίνει και τα συνθήματα.

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