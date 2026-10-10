· ΑΕΚ

Σάκοτα: «Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας»

Μετά την ήττα με 88-58 από τον Άρη, ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε πως η ομάδα του χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Σάκοτα: «Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας»
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Την πρώτη της ήττα στη Stoiximan GBL υπέστη το βράδυ του Σαββάτου (10/10) η ΑΕΚ, η οποία ηττήθηκε με 88-58 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στη δουλειά που απαιτείται προκειμένου η Ένωση να παρουσιάσει το πρόσωπο που θέλει στο παρκέ. Παράλληλα, στάθηκε στις απουσίες, αλλά και στα προβλήματα που δεν επέτρεψαν στην ομάδα να πραγματοποιήσει κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία.

Οι δηλώσεις του Σάκοτα:

«Συγχαρητήρια στον Άρη. Έχει μαζέψει καλούς παίκτες και είναι πραγματικότητα. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό που θα μπορούσαμε να είμαστε. Και καλύτεροι να ήμασταν δεν θα άλλαζε κάτι. Είμαστε σε άλλη ταχύτητα από τον Άρη. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας».

Για την κατάσταση των τραυματιών:

«Κάποια στιγμή να γυρίσουν. Μέχρι να στρώσει η ομάδα εγώ έχω την εντύπωση πως η ομάδα ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα. Δεν έχουμε περιθώρια πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδια που μπορούμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι».

Για την εικόνα της ΑΕΚ:

«Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε έτοιμοι και να έλεγα όμως ότι ήμασταν πιο προετοιμασμένοι δεν είχαμε τύχη. Ο Άρης έπαιξε τα φιλικά σε μεγάλη ένταση. Αρχίσαμε την προετοιμασία με 4 παίκτες και 2 εφήβους. Είχαμε κάποια θέματα αλλά δεν θέλω να αναφέρομαι σε πρώτο λόγο σε αυτό. Φαινόταν σαν να θέλουμε να παίξουμε με τον τρόπο που θέλει ο Άρης για να έχει αυτοπεποίθηση ο Άρης και το πληρώσαμε».

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