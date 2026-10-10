Σπανούλης: «Με χαροποιεί η αντίδραση μετά το ματς με την Καρδίτσα και ο ζήλος μας για δουλειά»

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου (10/10) ο Άρης, ο οποίος επικράτησε με το εμφατικό 88-58 της ΑΕΚ στο Αλεξάνδρειο, για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, δίνοντας έμφαση στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα.

Παράλληλα, ο τεχνικός του Άρη υπογράμμισε τον ζήλο και τη διάθεση που δείχνουν οι παίκτες στις προπονήσεις, εκφράζοντας την προσδοκία πως μέσα από τη σκληρή δουλειά η ομάδα θα συνεχίσει να βελτιώνεται.

Όσα είπε ο Σπανούλης:

«Ο Άρης που θέλω να βλέπω Οκτώβριο μήνα είναι εκείνος του πρώτο ημιχρόνου με την Μπούργος. Με την ΑΕΚ το κάναμε για δύο ημίχρονα, κάτι που είναι πολύ δύσκολο τέτοια εποχή. Κάναμε ένα κάκιστο παιχνίδι με την Καρδίτσα που μας στεναχώρησε, αλλά παράλληλα μας πείσμωσε και μας έκανε να δουλέψουμε. Αυτός που θα βελτιωθεί περισσότερο μέσα στη σεζόν, αυτός θα πετύχει. Δουλεύουμε, συνεχίζουμε, δεν ενθουσιαζόμαστε στα καλά, δεν απογοητευόμαστε στα δύσκολα και προχωράμε.

Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον πάγκο γιατί ο κάθε ένας μπορεί να ξεκινήσει βασικός. Ούτε να μιλάω για αυτόν που έβαλε 22 πόντους, γιατί πολλά παιδιά έκαναν καταπληκτική δουλειά. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν πολλές και διαφορετικές δουλειές για να λειτουργήσει το σύνολο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους.

Με χαροποιεί η αντίδραση μετά το ματς με την Καρδίτσα. Δεν είναι τόσο το παιχνίδι που βλέπετε, αλλά ο ζήλος και η διάθεση που βγάζουν οι παίκτες για να δουλέψουν. Όλες οι ομάδες ξεκινούν από τα αποδυτήρια».