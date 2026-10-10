Βόλος: Με σημαντικές απουσίες η αποστολή για το ματς με τον Άρη

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, με τον Κώστα Μπράτσο να καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα.

Στην αποστολή της ομάδας της Μαγνησίας συμπεριλήφθηκαν 19 ποδοσφαιριστές. Εκτός έμειναν οι τιμωρημένοι Μεντίλ και Μύγας, καθώς και οι τραυματίες Ουρτάδο, Τζόκα, Λεκούς, Ες Σαουμπί, Ροναέλ, Νεγιού και Τσοκάνης.

Η αποστολή:

Σιαμπάνης, Λοντίγκιν, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Τασιούρας, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Γκονζάλες, Καμπελά, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.