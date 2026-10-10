Βόλος: Με σημαντικές απουσίες η αποστολή για το ματς με τον Άρη
Δύσκολη αποστολή περιμένει τον Βόλο απέναντι στον Άρη, καθώς ο Κώστας Μπράτσος έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες. Η αποστολή της ομάδας της Μαγνησίας αποτελείται από 19 παίκτες.
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, με τον Κώστα Μπράτσο να καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα.
Στην αποστολή της ομάδας της Μαγνησίας συμπεριλήφθηκαν 19 ποδοσφαιριστές. Εκτός έμειναν οι τιμωρημένοι Μεντίλ και Μύγας, καθώς και οι τραυματίες Ουρτάδο, Τζόκα, Λεκούς, Ες Σαουμπί, Ροναέλ, Νεγιού και Τσοκάνης.
Η αποστολή:
Σιαμπάνης, Λοντίγκιν, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Τασιούρας, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Γκονζάλες, Καμπελά, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.